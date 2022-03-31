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Çankırı'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

31.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Abdullah Ayaz: - "Pandemi dönemi, yeni bağımlılık türlerini tetiklediği bir husus olarak karşımızda durmakta"

Çankırı'da, "Ben olsaydım" sloganıyla "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Valilik koordinesinde Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, her kurumdan katkı sunacak personelin katılımını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bağımlılığın genellikle alkol, uyuşturucu ve sigara olarak gündemlerinde bulunduğunu ama giderek çeşitlenen, yeni yeni türlerinin eklendiği bir konu haline geldiğine işaret eden Ayaz, "Pandemi dönemi, yeni bağımlılık türlerini tetiklediği bir husus olarak karşımızda durmakta. Çalıştaydan şahsi olarak en büyük beklentim, ilin genel fotoğrafını yıllar bazında görebilmek. Artış trendine girmiş, yeni yeni ortaya çıkmış, önceki yıllarda karşımızda olmayan ama son zamanlarda görmeye başladığımız hususlar olup olmadığı görmek." ifadelerini kullandı.

Sosyal sorunların çözümünün kolay olmadığını, geçmişte karşılaşılanlarla bugünkü sorunlar arasında farklılık bulunduğuna dikkati çeken Ayaz, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahamızda bir mesele var ve onunla ilgili tedbir almazsak, bundan dünya ahiret mesul oluruz. Onun için idareci olarak üzerimize düşen, kapsama alanımızda herhangi bir mesele varsa müdahale etmemiz, bunlarla ilgili çözüm üretmemiz. Bir diğer mesele de inşallah önümüzdeki yıl aynı şekilde bu çalıştaya devam edip il açısından hafıza oluşmasını hedefliyorum. Öncelikli olarak bu çalıştaydan beklentimiz, ölçmemiz. Sonrasında da ortaya koyduğumuz ölçülere devam etmemiz ve ona göre belki politikalar, stratejiler belirlememiz."

Konuşmanın ardından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar, grup çalışmaları yaptı.

Çalıştay, yarın yapılacak sunumun ardından sona erecek.

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