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Çankırı'da bir çoban arazide ölü bulundu

23.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da bir çoban arazide ölü bulundu

Çankırı'da bir çoban arazide ölü bulundu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir çoban, arazide ölü bulundu.

İğdir köyünde çobanlık yapan Dursun Yanaşma (60), dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için köyden ayrıldı.

Akşam saatlerinde hayvanların yanında çobanı göremeyen köy sakinleri, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.

AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucu köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Gökçakıl mevkisinde Yanaşma'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık ekipleri, Yanaşma'nın düşüp başını çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Çankırı'da bir çoban arazide ölü bulundu

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Çoban Çankırı Iğdır Kurşunlu afad

Çankırı Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:27
Öğle
12:43
İkindi
16:08
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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