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Çankırı’da bir köy 14 gün karantinaya alındı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 21.09.2020 23:18 | Son Güncelleme

Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alındı.Korgun İlçe Kaymakamlığı tarafınan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Maruf Köyü, Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alındı.
Korgun İlçe Kaymakamlığı tarafınan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Maruf Köyü, Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 21 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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