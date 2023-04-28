Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi

Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen programda, barışın, kardeşliğin ve birliğin bir arada olduğu Türkiye için dua edildi.

Programda, Kırıkkale Koçubaba köyü dedesi tarafından katılımcılara 12 imamlar hakkında bilgi verildi, lokma dağıtıldı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili adayı Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili adayı Pelin Yılık, AK Parti Çankırı Milletvekili ve milletvekili adayı Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

