YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı’da cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Çankırı’da cadde ve sokaklar sessiz kaldı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 27.12.2020 19:29 | Son Güncelleme

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çankırı’da uygulamalara devam edildi.Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çankırı’da uygulamalara devam edildi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Çankırı’da da vatandaşlar kısıtlamalara uyarken, polis ekipleri de kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın tadını sokak hayvanları çıkardı. Bazı vatandaşlar kedi ve köpekleri beslerken, bir yaya geçidi üzerinde toplanan güvercinler de dikkat çekti. Güvercinlerin yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeleri renkli görüntüler oluşturdu.
Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
1/

Çankırı Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:52
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:58

Çankırı Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Bağlar Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Ilgaz Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Karaağaç Eczanesi
Kursunlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.