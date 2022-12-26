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Çankırı’da çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

26.12.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak sigara, makaron ve tütün ele geçirildi.

Çankırı’da çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 200 paket bandrolsüz kaçak sigara,2 adet tütün basım makinası,10 kilogram kıyılmış tütün, 20 bin 920 dal içi doldurulmuş makaron, 4 bin 480 dal boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adi işlem başlatıldı.


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