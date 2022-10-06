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Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

06.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çankırı'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Y.N. (49) idaresindeki 78 AT 154 plakalı traktör, Çerkeş ilçesi Bayındır köyü mevkisinde trafiğe kapalı alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaralanan ve sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Y.N, ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Y.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Çankırı Çerkeş traktör kaza

Çankırı Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:38
İkindi
15:50
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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