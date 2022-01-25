Çankırı'da engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinlerinin cumaya kadar uzatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugün idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinlerinin, il genelinde yarın ile 27 ve 28 Ocak'ı kapsayacak şekilde uzatıldığı kaydedildi.
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