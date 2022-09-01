Çankırı'da evinde silah ve mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı

Çankırı'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş ilçesinde bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evi ve eklentilerindeki aramalarda, kullanıma hazır 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, birleştirilmeye hazır 15 tabanca iskeleti, 34 tabanca fişeği ile silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzeme ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı, bulunan malzemelere el konuldu.
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