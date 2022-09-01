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Çankırı'da evinde silah ve mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı

01.09.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da evinde silah ve mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı

Çankırı'da evinde silah ve mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı

Çankırı'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş ilçesinde bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evi ve eklentilerindeki aramalarda, kullanıma hazır 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, birleştirilmeye hazır 15 tabanca iskeleti, 34 tabanca fişeği ile silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzeme ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı, bulunan malzemelere el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı kaçakçılık mühimmat

Çankırı Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:50
İkindi
16:29
Akşam
19:23
Yatsı
20:46
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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