Çankırı’da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Çankırı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı.

Yapılan tatbikatta senaryo gereği 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Daha sonrasında aynı zamanda amatör telsizci olan Okul Müdürü tarafından, GSM operatörlerinin de kullanılamadığı göz önüne alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen ’Ortak Afet Frekansı’ üzerinden ilgili ekiplere bilgi verdi. Daha sonrasında hızla olay yerine gelen ekipler tatbikat alanında çalışmalarını yaptı. Yapılan tatbikatta yaralanan 6 şahıs ekiplerce kurtarıldı.

Tatbikat gerçeğini aratmazken Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çankırı Merkez Şubesi (TRAC) tarafından ekiplerin haberleşmesi sağlandı.

Tatbikata İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD, UMKE, 112 acil ve TRAC ekipleri katıldı.

