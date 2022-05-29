YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlandı

Çankırı'da İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlandı

29.05.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlandı

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı'ndan başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağıyla mehteran eşliğinde Karatekin Parkı'na yürüdü.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, Çankırı halkı ile 569 yıl önceki coşkuyu yaşamaktan gurur duyduğunu söyledi.

İşgal görmemiş ama nüfusuna göre çok şehit vermiş ecdadın torunları olduklarını dile getiren Esen, "Bilge Kağan'dan, Osman Gazi'ye, Alparslan'dan Fatih'e, Kanuni'den Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan bu milli şuur, bugünkü milli benliğimizin temelidir. Bu bilinci nesilden nesile ulaştırma görevi, şimdi de bizlerindir. İstanbul'u fethederek Türk ve dünya tarihinde çağ açıp kapatan başta büyük ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han ve bu aziz yurdu bizlere vatan kılan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı saygı ve minnet ile anıyor tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Samsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecekSamsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecek
Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldüTrabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:12
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:58
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.