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Çankırı'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

29.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Çankırı'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması kapsamında 36 iş yeri denetlendi, yol kontrolü ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan yol kontrolü sırasında silahlı terör örgütü FETÖ/PYD'ye üye olma suçundan A.E, görevi yaptırmamak için direnme/uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçundan İ.N. ve uyuşturucu madde bulundurma suçundan aranan O.Ç. yakalandı.

Denetimler sırasında Çerkeş ilçesinde yapılan 13 ev ve iş yerindeki aramada, 5 kilo 668 gram kubar esrar, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, tabanca fişeği, 11 sentetik uyuşturucu hap, 100,7 litre kaçak içki ile 1122 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.Ç, A.A. ve A.A. gözaltına alındı.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 31 Aralık Cuma

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06:31
Sabah
08:02
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Çankırı Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

Kahraman Eczanesi
Cankirimerkez
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