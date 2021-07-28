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Çankırı'da kaldırımda bulunan içinde para ve cep telefonu olan çanta Cibutili sahibine verildi

28.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da kaldırımda bulunan içinde para ve cep telefonu olan çanta Cibutili sahibine verildi

Çankırı'da bir vatandaş tarafından kaldırımda bulunan, içinde para ve çeşitli eşyalar olan çanta sahibine teslim edildi.

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde kaldırımda bir çanta bulan Hasan Altın, çantayı Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

İçinde para, pasaport, cep telefonu ile şahsi eşyaların bulunduğu çantanın Cibutili üniversite öğrencisi Filsan Hassan Ahmet'e ait olduğu belirlendi.

Cibutili öğrenciye ulaşan ekipler, tutanakla çantayı kendisine teslim etti.

Ahmet, zabıta ekiplerine ve çantayı bulan Altın'a teşekkür etti.

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