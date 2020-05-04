Çankırı'da kargoyla gelen uyuşturucuyu alan 3 kişi suçüstü yakalandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan kargoyla gelen uyuşturucuyu firmadan alan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Çankırı'ya bir kargo firmasıyla uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kargo firması etrafında tedbir alan ekipler, şüpheli B.U, H.B. ve M.K'yi kargo paketini aldığı esnada suçüstü yakaladı.

Kargo paketinde yapılan incelemede 20 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin ve 5 gram kubar esrar ele geçirilirken şahıslar üzerinde yapılan kontrolde ise 2 bıçak bulundu.

Şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.

