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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı

25.03.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

, ÇANKIRI'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA), ÇANKIRI'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarınca hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi ile 'kasten yaralama' ve 'basit yaralama' suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kent merkezinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de Korgun ilçesinde yakalandı.
Yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (DHA)

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