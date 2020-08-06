Çankırı’da korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği ’Korona virüs Denetimleri’ konulu genelge kapsamında Çankırı kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki işletmeler ve sokaklarda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske denetimi bu sabah itibari ile başladı. Çankırı’da da Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin katıldığını denetimlerde şehrin çeşitli noktalarında bulunan işletmelere gidilerek sosyal mesafe, maske, dezenfektan gibi kullanılması gereken malzemelerin denetimi yapıldı. Denetimlerde de aynı zamanda işletmelerde bulunan müşterilere ise sosyal mesafe ve maske kuralı hatırlatıldı. Yapılan denetimlere katılan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise bu denetimin son olmadığını ifade ederek denetimlerin süreceğini bildirdi.

“Önümüzdeki süreçte denetimler devam edecek”

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Malumunuz İçişleri Bakanımızın ifade ettiği gibi Türkiye genelinde en kapsamlı denetim var. Sabahtan beri arkadaşlarımız devam ediyor. Biz de şimdi belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla birlikte işletmelerimize merhaba diyeceğiz. Bu toplu denetimle denetim bitmiyor. Önümüzdeki süreçte denetimler devam edecek. Şu an amacımız kimseye ceza yazmak değil. Denetimleri bunun için yapmıyoruz. Biz denetimleri kamunun sağlığının korunması için yapıyoruz. Onun için işletmelerimizde yapmış olduğumuz denetimlerde işletme sahiplerinin ve çalışanlarının sağlığı hem de kamunun sağlığının korunması için” dedi.