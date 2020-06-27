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Çankırı’da maskeli YKS heyecanı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 27.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çankırı’da da başladı.Binlerce öğrencinin aylarca hazırlandığı ve heyecanla beklediği YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi (TYT), saat 10.15’te başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çankırı’da da başladı.
Binlerce öğrencinin aylarca hazırlandığı ve heyecanla beklediği YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi (TYT), saat 10.15’te başladı. Çankırı’da öğrenciler aileleri ile beraber maskelerini takarak sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Sınav öncesi okullarda da tüm korona tedbirleri alındı. Girişlerde bulunan dezenfektan stantlarında öğrenciler ellerini dezenfekte ederken sosyal mesafe korunarak tek sıra halinde sınav merkezlerine girildi. Maskesini unutan öğrencilere de kapı önlerinde görevlilerce maske dağıtıldı. Aileler ise okul bahçelerini dışında tutuldu. Velilerden bazıları dualar okurken bazıları da bekleyişlerini gölgede geçirdi. Polis ekipleri de okul çevrelerinde sosyal mesafeye uyulması sık sık uyarılarda bulundu.

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