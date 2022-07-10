YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Çankırı'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

10.07.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Çankırı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Atkaracalar ilçesinde O.Ö. (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dursun Ulusoy Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FBS 695 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü O.Ö ile motosiklette bulunan K.S. (12) ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.Ö. ve K.S. hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdiÇankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi
Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyorMersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıDenizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:25
Yatsı
22:11
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.