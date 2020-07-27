Çankırı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 8 yaralı

Çankırı'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasemin Çolak'ın (38) kullandığı 26 EP 477 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Tüney köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Mustafa Şahin yönetimindeki 06 BAG 404 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte, otomobilde bulunan Şeymanur (17), Müzeyyen (69), Arif Çolak (67) ile traktörde bulunan Döndü (62), Hasan (44) ve Emirhan Şahin (12) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan, Döndü ve Arif Şahin ile Müzeyyen Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım bir süre tali yoldan jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

