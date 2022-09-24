YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

24.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.E. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E. (1) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.E. ile F.E. (50) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyorÇankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor
Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gittiTrabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gitti
Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladıSamsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Çankırı Atkaracalar Otomobil şarampol

Çankırı Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:43
İkindi
16:06
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.