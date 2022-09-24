Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.E. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E. (1) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.E. ile F.E. (50) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırıldı.



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