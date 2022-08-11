Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İdris Çelik'in kullandığı 18 DY 505 plakalı otomobilin motor kısmından Yeni Mahalle Fahri Görgülü Caddesi'nde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Çelik, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

Aracı saran yangın, Şabanözü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



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