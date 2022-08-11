YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı

Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı

11.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İdris Çelik'in kullandığı 18 DY 505 plakalı otomobilin motor kısmından Yeni Mahalle Fahri Görgülü Caddesi'nde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Çelik, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

Aracı saran yangın, Şabanözü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandıÇankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı
Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildiAracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi
Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandıSivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Çankırı Şabanözü Otomobil

Çankırı Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:45
Öğle
12:56
İkindi
16:46
Akşam
19:57
Yatsı
21:28
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.