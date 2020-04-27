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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 27.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir araçta inceleme yapıldı.

Araçtaki Ü.B, İ.D. ve Ö.Z. isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 222,97 gram satışa hazır sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımı için çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.

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