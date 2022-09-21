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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

21.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, 1014 sentetik hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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esrar Çankırı uyuşturucu jandarma operasyon

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