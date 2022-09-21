Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, 1014 sentetik hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz