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Çankırı’da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

İHA İHA
29.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı’da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesine, tespiti yapılan 3 şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 49,31 gram kannabinoid ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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