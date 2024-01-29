Çankırı’da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesine, tespiti yapılan 3 şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 49,31 gram kannabinoid ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

