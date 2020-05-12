YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da Vefa Sosyal Destek Grubu 9 bini aşkın talebi karşıladı

Çankırı'da Vefa Sosyal Destek Grubu 9 bini aşkın talebi karşıladı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 12.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Çankırı'da Vefa Sosyal Destek Grubu 9 bini aşkın talebi karşıladı

Çankırı'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince bugüne kadar 9 binin üzerinde talebin yerine getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 21 Mart'ta Vali Yardımcısı Şahin Bayhan denetiminde, AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik'in koordinasyonunda oluşturulduğu belirtildi.

Ekiplerin, 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vefa Sosyal Destek Grubu olarak bugüne kadar 1260 banka, 2 bin 335 ilaç ve market, 5 bin 570 seyahat izni olmak üzere 9 bin 165 talep karşılanmıştır. Ayrıca Sosyal Vefa Grubu aracılığıyla Çankırı Belediyesi, Türk Kızılay, İHH, AFAD ve SYDV tarafından 1970 gıda kolisi, günlük 1500 kişilik yemek, 840 kilogram kıyma, 2 milyon 922 bin lira nakit para dağıtımı yapılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu değişimin sırrı! İşte bu değişimin sırrı!
PARTNER Hazal Kaya'dan Fikret Ali itirafı Hazal Kaya'dan Fikret Ali itirafı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen tır şoförü aracında ölü bulundu

Koronavirüs bulaşacağı korkusuyla hastaneye gitmeyen tır şoförü aracında ölü bulundu

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Çankırı Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:25
Öğle
12:47
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:36

Çankırı Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Ekin Eczanesi
Cankirimerkez
Hayat Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Bizim Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Şifa Eczanesi
Kizilirmak
Günay Eczanesi
Orta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.