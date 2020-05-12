Çankırı'da Vefa Sosyal Destek Grubu 9 bini aşkın talebi karşıladı

Çankırı'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince bugüne kadar 9 binin üzerinde talebin yerine getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 21 Mart'ta Vali Yardımcısı Şahin Bayhan denetiminde, AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik'in koordinasyonunda oluşturulduğu belirtildi.

Ekiplerin, 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vefa Sosyal Destek Grubu olarak bugüne kadar 1260 banka, 2 bin 335 ilaç ve market, 5 bin 570 seyahat izni olmak üzere 9 bin 165 talep karşılanmıştır. Ayrıca Sosyal Vefa Grubu aracılığıyla Çankırı Belediyesi, Türk Kızılay, İHH, AFAD ve SYDV tarafından 1970 gıda kolisi, günlük 1500 kişilik yemek, 840 kilogram kıyma, 2 milyon 922 bin lira nakit para dağıtımı yapılmıştır."

