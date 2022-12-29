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Çankırı'da yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

29.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda dün Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Çankırı DEAŞ operasyon

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