Çankırı'da yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda dün Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.