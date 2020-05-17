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Çankırı'da yiyecek bulamayan tilki güvenlik görevlilerinin iftar sofrasına katıldı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 17.05.2020 22:19 | Son Güncelleme

Çankırı'da yiyecek bulamayan tilki güvenlik görevlilerinin iftar sofrasına katıldı

Çankırı'da, güvenlik görevlilerinin iftar sofrasına misafir olan tilki görüntülendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde görevli güvenlik görevlileri, iftarı yaptıkları sırada kendilerine doğru gelen tilkiyi fark etti.

Kendileri için hazırladıkları iftar sofrasındaki yemeklerden tilkiye de veren güvenlik görevlileri yiyecek bulamayan tilkinin karnını doyurdu.

Bir süre daha güvenlik görevlilerinin yakınında gezen tilki daha sonra bölgeden ayrılırken bu anlar görevliler tarafından kameraya kaydedildi.

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