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Çankırı'daki kazada ölenlerden 2'si ile İstanbul'da vefat eden Yazıcı defnedildi

20.02.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'daki kazada ölenlerden 2'si ile İstanbul'da vefat eden Yazıcı defnedildi

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden Osman Yazıcı ile Ömer Cevahirefendioğlu ve İstanbul'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle ölen Ali Yazıcı'nın cenazesi memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Osman Yazıcı için Of ilçesine bağlı Karabudak Mahallesi Kaban Camisinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Yazıcı'nın yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Yazıcı'nın cenazesi kılınan namazın ardından cami yanında bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Kazada vefat eden Ömer Cevahirefendioğlu ve İstanbul'da vefat eden Ali Yazıcı da Hayrat ilçesi Yırca Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cevahirefendioğlu ve Yazıcı için ikindi namazına müteakip Yirca Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor ile Cevahirefendioğlu ve Yazıcı'nın yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Cevahirefendioğlu ve Yazıcı, aynı mahalledeki aile mezarlıklarına defnedildi.

Öte yandan İstanbul'da vefat eden Ali Yazıcı'nın oğlu Ahmet Yazıcı, AA muhabirine, babasının 18 Şubat'ta hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini söyledi.

Yazıcı, ailesi ve yakınlarıyla vefat eden babasını Trabzon'a defnetmek için yola çıktıklarını, Bolu'da mola verdikten sonra kazanın gerçekleştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Telefonumun şarjı bitti, otobüste arka koltuğa geçtim. Güzel bir yolculuk yapıyorduk. Kar vardı yolda, rampa aşağı inerken otobüs şahlandı. İki takla attık şuurum gitti. Bir anda camdan dışarı kafamın üzerine düşmüşüm. Topuğum kırık, kafamda dikişler var. Uyandığımda insanlar etrafa saçılmış. Kızım otobüsün tekerleklerinin arasına sıkışmış. Onu kurtarmaya çalıştım."

Hala şoku atlatamadıklarını aktaran Yazıcı, "Herkesin kemer takması lazım. Kemer taksaydık daha az hasar almış olurduk." ifadesini kullandı.

- Olay

Seyfettin Yılmaz idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 EHA 508 plakalı otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrilmişti.

Kazada, Hüseyin İrfan Yazıcı ile Osman Yazıcı kaza yaşamını yitirmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Kurşunlu, Çerkeş, Atkaracalar, Ilgaz ve Çankırı Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı.

Hayatını kaybedenlerden Hüseyin İrfan Yazıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a, Osman Yazıcı ile kaldırıldığı hastanede vefat eden Ömer Cevahirefendioğlu'nun cenazesi ise Trabzon'a gönderilmişti.

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