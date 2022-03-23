YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

23.03.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.İ, E.Y.D, H.A, M.A, V.C. ve H.K. gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu içme düzenekleri ele geçirildi.

Emniyette götürülen zanlılardan M.İ. ve V.C, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, M.A. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minik Kemal'in 4 yaşında okuduğu kitap sayısı 50'yi geçtiMinik Kemal'in 4 yaşında okuduğu kitap sayısı 50'yi geçti
Acılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyorAcılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyor
Babasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretBabasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
12:57
İkindi
16:24
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.