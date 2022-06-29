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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yamaç paraşütü mesafe yarışması düzenlenecek

29.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yamaç paraşütü mesafe yarışması düzenlenecek

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yamaç paraşütü mesafe yarışması düzenlenecek

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 2-7 Temmuz tarihlerinde "Bayramören Yamaç Paraşütü Mesafe (XC OPEN) Yarışması ve Festivali" düzenlenecek.

Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle yarışmanın tanıtımı için ilçedeki bir restoranda basın toplantısı düzenlendi.

Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş, burada yaptığı konuşmada, 7 yıl aradan sonra yeniden Bayramören Yamaç Paraşütü ve Festivali'ni düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede ilk yamaç paraşütü yarışması ve festivalinin 2008 yılında yapıldığını belirten Karataş, "Bu seneki yamaç paraşütümüze 103 sporcumuz ön kayıt yaptırdı. İnşallah 40 sporcumuzun katılmasını bekliyoruz. Almanya, ABD, Ukrayna, İran ve Hindistan olmak üzere 5 yarışmacımızı yurt dışından bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin Bayramören ve Çankırı için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Karataş, "Bayramören, yamaç paraşütü konusunda dünyadaki sayılı yerlerden biri. İnşallah bu sene mesafe yarışmasını yapıyoruz ama gelecek yıllarda Türkiye Hava Sporları Federasyonumuzun, uluslararası federasyonların ve Çankırı Valiliğimizin onayıyla Türkiye şampiyonasını, dünya şampiyonasını ilçemizde yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu da ilçede tekrar yamaç paraşütü etkinliği düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinliğin ilçeye büyük katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Muratoğlu, organizasyonun gelecek yıllarda da sürdürebilirliğini sağlamak için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ise Çankırı'nın güzelliklerinin çeşitli vesilelerle dünyaya duyurulması gerektiğini ifade ederek, yapılacak yamaç paraşütü etkinliğinin bir boyutunun da bu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir de etkinliğin yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yamaç paraşütü mesafe yarışması düzenlenecek

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