YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı

30.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı

Çankırı'nın Eldivan ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

Eldivan Belediyesi önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, törende yaptığı konuşmada, Eldivan'ın hizmete doymadığını söyledi.

Eldivan ilçesine yapılan yatırımlara vurgu yapan Çivitcioğlu, "Allah'ın izniyle Orta ilçemizde de bir aya kalmadan bu programı inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in talimatıyla Eldivan ve Orta ilçemize doğal gaz geldi. Bunun da bilinmesini isterim. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı da ilçede yapılan ve halen yapımı devam eden hizmetleri anlattı.

Göreve geldiği günden beri ilçeye 100 milyon liralık yatırım yapıldığını söyleyen Lafcı, "Biz bu işe inanmasaydık doğal gazı yakamayacaktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'İman varsa imkan da vardır' sözünü biz kendimize öncü, rehber eyledik. Biz bu doğal gazı yakacağımıza canıgönülden inandık. Bizlere inanan teşkilatımız sayesinde doğal gazımızı ilçemize kazandırdık. İnşallah daha iyi hizmetleri de ilçemize görev süremiz boyunca kazandıracağız." diye konuştu.

Lafcı, doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara da ilçede yaklaşık 50 kilometreye yakın hat tesisi yapıldığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Orta ilçesine de gaz verileceğini dile getiren Kara, "İlçede şu anda 730 abonemiz var, bizim 1500-1600 civarında konutun önünde hattımız mevcut. 730 rakamı hedeflerimizin üzerinde bir rakam. Gaz verildikten sonra bu rakamın daha da artacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende, Kaymakam Mustafa Babacan, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, AK Parti Eldivan İlçe Başkanı Mehmet Arı da doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri meşale yakarak ilçeye ilk doğal gazı verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
Çankırı Valisi Ayaz yüz yüze eğitim öncesi aşının ihmal edilmemesi uyarısında bulunduÇankırı Valisi Ayaz yüz yüze eğitim öncesi aşının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:41
İkindi
15:59
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.