Cankurtaranlar 15 Haziran’da faaliyete başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlar 15 Haziran’dan itibaren faaliyete başlayacak.

Dünya’yı saran korona virüs kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda vatandaşlar sahillere ve denize akın etti. Sakarya’da çok sayıda vatandaş Karasu’da denize girdi. Karasu’da denize giren çok sayıda vatandaş boğulma tehlikesi geçirmiş, 2 yabancı uyruklu genç ise boğularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan boğulma olayı sonrasında cankurtaranların görev yapıp yapmayacağı sorusu akıllara takıldı. 15 Haziran’da faaliyete başlayacak olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapacak.

Ekipler, 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botu ile vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlayacak.



