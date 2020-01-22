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  4. Canlardan Başkan Ataç’a teşekkür

Canlardan Başkan Ataç’a teşekkür

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Canlardan Başkan Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği yönetici ve üyeleri desteklerinden dolayı teşekkür ederek Zülfikar kılıcının bir örneğini armağan ettiler.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temasları sürüyor.
Bu kapsamda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve yönetimi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ve yönetimi, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette vakıf ve dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgi aktaran konuklar, kendilerine verdiği destekten dolayı da Ataç’a teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç da çok mutlu olduğunu ifade ettiği ziyaretten ötürü misafirlerine teşekkür etti. Buluşmada konuklar, Başkan Ataç’a özel yapım bir Zülfikar kılıcı da armağan etti.
“Can yoldaşımız olarak görüyoruz”
Burada bir değerlendirmede bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu, Başkan Ataç’ın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Tepebaşı bölgesi ile birlikte Başkanımız Ahmet Ataç’ın, camiamız, Alevi canlar için çok önemli ve kıymetli bir yeri vardır. Kendisi her zaman bizim yanımızda oldu ve bizleri yalnız bırakmadı. Kendisini can yoldaşımız olarak görüyoruz ve bugün de ziyaret etmek istedik” şeklinde konuştu.
“Kapımız her zaman açık”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç ise “Vakıf ve derneğimiz, yıllardır birlikte, yakınlık içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarımız. Onları, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve cumhuriyetimizin teminatı olarak görüyorum. Bundan sonra da bir arada ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bu beraberlik herkese huzur getiriyor. Kapılarımız, her zaman kendilerine açık olacak” dedi.
Ziyaret sonunda Başkan Ataç ve konuklar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

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