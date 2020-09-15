YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Canlarını hiçe saydılar enkazda demir aradılar

Canlarını hiçe saydılar enkazda demir aradılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kayseri’de kentsel dönüşüm için düzenlenen alandaki metruk binaların yıkımında, hurda işi yapan aileler canlarını hiçe sayarak, çalışan iş makinelerinin arasında inşaat demiri topladı.Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesinde kentsel dönüşüm alanındaki metruk binalar belediye tarafından yıkıldı.

Kayseri’de kentsel dönüşüm için düzenlenen alandaki metruk binaların yıkımında, hurda işi yapan aileler canlarını hiçe sayarak, çalışan iş makinelerinin arasında inşaat demiri topladı.
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesinde kentsel dönüşüm alanındaki metruk binalar belediye tarafından yıkıldı. Binaların yıkıldığını gören hurdacılar, aileleri ile inşaat alanına akın etti. Ellerinde demir keskileri bulunan hurdacılar, yıkımda çalışan iş makinelerine aldırış etmeden inşaat demirlerini keserek arabalarına yükledi.
İnşaat alanında kadın ve çocukların da ellerinde balyozlarla taşları kırıp, içerisindeki inşaat demirlerini toplamaları dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:38
İkindi
16:09
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.