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CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026
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CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026

A.B.D. ve Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Hakem Danny Makkelie yönetiminde gerçekleşecek bu heyecan dolu maç, futbol severler için kaçırılmayacak bir mücadele olacak.

Emre Şen

00:01 - 13 Haziran 2026

CANLI | A.B.D. - PARAGUAY MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 13 HAZİRAN 2026

CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026 1
A.B.D. ile Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Danny Makkelie olacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.

00:01 - 13 Haziran 2026

ABD’NİN REDDETTİĞİ HAKEM OMAR ARTAN'A UEFA'DAN YENİ GÖREV!

CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026 2
2026 Dünya Kupası için gittiği ABD'de tam 11 saat sorgulanıp vizesi iptal edilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a UEFA sahip çıktı.

00:01 - 13 Haziran 2026

CANLI | A.B.D. - PARAGUAY MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 13 HAZİRAN 2026

CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026 1
A.B.D. ile Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Danny Makkelie olacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.

00:01 - 13 Haziran 2026

ABD’NİN REDDETTİĞİ HAKEM OMAR ARTAN'A UEFA'DAN YENİ GÖREV!

CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026 2
2026 Dünya Kupası için gittiği ABD'de tam 11 saat sorgulanıp vizesi iptal edilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a UEFA sahip çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay abd
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