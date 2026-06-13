CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026

00:01 - 13 Haziran 2026

CANLI | A.B.D. - PARAGUAY MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 13 HAZİRAN 2026



A.B.D. ile Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Danny Makkelie olacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.