CANLI | A.B.D. - Paraguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Haziran 2026

00:01 - 13 Haziran 2026
A.B.D. ile Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Danny Makkelie olacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.
00:01 - 13 Haziran 2026
2026 Dünya Kupası için gittiği ABD'de tam 11 saat sorgulanıp vizesi iptal edilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a UEFA sahip çıktı.
00:01 - 13 Haziran 2026
A.B.D. ile Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Danny Makkelie olacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.
00:01 - 13 Haziran 2026
2026 Dünya Kupası için gittiği ABD'de tam 11 saat sorgulanıp vizesi iptal edilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a UEFA sahip çıktı.
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