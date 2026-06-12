Dünya Kupası'na Beşiktaş'ın golcüleri damgasını vuruyor! Şimdi de Cyle Larin attı

Beşiktaş'tan hatırladığımız Cyle Larin, Kanada'ya Dünya Kupası'nda bir puanı kazandırdı. Maça yedek kulübesinde başlayan Larin, mücadelenin sonlarına doğru oyuna girip kaderi değiştirdi.

HARİKA KONTROL MÜTHİŞ GOL

Ceza sahası çizgisinin üstünde topla buluşan eski Beşiktaşlı Cyle Larin, müthiş bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Takımını Bosna Hersek karşısında 1-1'lik eşitliğe getiren Cyle Larin, Kanada'ya maçtan 1 puan kazandırdı.

CYLE LARIN TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek karşısında oyuna girdikten 121 saniye sonra gol atan Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin, Kolo Muani'den (43 saniye) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ DE ATMIŞTI

Sabaha karşı oynanan Güney Kore-Çekya maçında da Beşiktaş'ın şu anki golcüsü Hyeon-Gyu Oh sahneye çıkmış ve takımına 3 puanı getirmişti. 2 gün üst üste Beşiktaş'ın golcüleriyle gelen puanlar futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.