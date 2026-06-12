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Dünya Kupası'na Beşiktaş'ın golcüleri damgasını vuruyor! Şimdi de Cyle Larin attı

Dünya Kupası'na Beşiktaş'ın golcüleri damga vurmaya devam ediyor. Sabaha karşı oynanan Güney Kore maçında siyah-beyazlıların forveti Hyeon-Gyu Oh müthiş bir gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Bu akşam oynanan Kanada maçında da Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin sahneye çıktı ve takımına 1 puanı kazandırdı.

Dünya Kupası'na Beşiktaş'ın golcüleri damgasını vuruyor! Şimdi de Cyle Larin attı
Emre Şen
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Beşiktaş'tan hatırladığımız Cyle Larin, Kanada'ya Dünya Kupası'nda bir puanı kazandırdı. Maça yedek kulübesinde başlayan Larin, mücadelenin sonlarına doğru oyuna girip kaderi değiştirdi.

HARİKA KONTROL MÜTHİŞ GOL

Dünya Kupası na Beşiktaş ın golcüleri damgasını vuruyor! Şimdi de Cyle Larin attı 1

Ceza sahası çizgisinin üstünde topla buluşan eski Beşiktaşlı Cyle Larin, müthiş bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Takımını Bosna Hersek karşısında 1-1'lik eşitliğe getiren Cyle Larin, Kanada'ya maçtan 1 puan kazandırdı.

CYLE LARIN TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası na Beşiktaş ın golcüleri damgasını vuruyor! Şimdi de Cyle Larin attı 2

Bosna Hersek karşısında oyuna girdikten 121 saniye sonra gol atan Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin, Kolo Muani'den (43 saniye) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ DE ATMIŞTI

Dünya Kupası na Beşiktaş ın golcüleri damgasını vuruyor! Şimdi de Cyle Larin attı 3

Sabaha karşı oynanan Güney Kore-Çekya maçında da Beşiktaş'ın şu anki golcüsü Hyeon-Gyu Oh sahneye çıkmış ve takımına 3 puanı getirmişti. 2 gün üst üste Beşiktaş'ın golcüleriyle gelen puanlar futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

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Kanada Türkiye Cyle Larin dünya kupası milli takım
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