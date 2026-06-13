A millilere özel koruma: Bir an olsun ayrılmıyorlar

Milli takımla birlikte okyanus ötesine giden güvenlik güçleri; futbolcular, teknik heyet ve kafiledeki diğer görevliler için adeta etten bir duvar örüyor.

A MİLLİLERE ÖZEL KORUMA

Özel ekipler; kafilenin konakladığı otellerde, antrenman sahalarında, seyahat güzergahlarında ve maç günlerinde üst düzey yakın koruma faaliyeti yürütüyor.

BİR AN OLSUN AYRILMIYORLAR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası süreci boyunca ekipler, kafilenin ayak bastığı her noktada giriş-çıkış denetimleri ve güzergah güvenliğini ev sahibi ülkelerin güvenlik makamlarıyla koordine şekilde yürütecek.

Öte yandan Güvenlik Daire Başkanlığı şube müdürlerinin Washington'da kurulan Uluslararası Güvenlik Merkezinde görev yaptıkları da öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır