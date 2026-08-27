CANLI | Ajax - Sion maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
Ajax, 27 Ağustos 2026'da Johan Cruijff Arena'da Sion ile karşı karşıya gelecek. İzleyiciler, Julian Weinberger yönetimindeki bu heyecan dolu mücadelede takımların şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek.
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