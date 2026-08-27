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TFF, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TFF, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi kutladı

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz." denildi.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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