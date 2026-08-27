TFF, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi kutladı

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz." denildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe’yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar… pic.twitter.com/YIQU4GWPnI — TFF (@TFF_Org) August 26, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır