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Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı kura öncesinde temsilcilerimizin karşılaşabileceği takımlar netleşti.

Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı kura çekimiyle devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri belli oldu 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

TSİ 19.00'da başlayacak kura çekimi, UEFA TV ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

36 TAKIM LİG AŞAMASINDA MÜCADELE EDECEK

Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri belli oldu 2

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında toplam 36 takım yer alacak. Dört ayrı torbada bulunan ekipler, her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Temsilcilerimiz bu maçların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

İLK 8 TAKIM DİREKT SON 16'YA

Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri belli oldu 3

Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ekipler, herhangi bir play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında mücadele edecek. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN TORBALARI BELLİ

Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri belli oldu 4

Kura çekimi öncesinde 36 takımın yer alacağı torbalar da belli oldu. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Fenerbahçe de Lyon'u eleyerek 3. torbadan kuraya katılma hakkı elde etti.

1. TORBA

PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid

2. TORBA

Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis

3. TORBA

Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glimt

4. TORBA

Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah

GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi takımlarla karşılaşacağı bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Temsilcilerimizin her torbadan ikişer rakiple eşleşeceği lig aşamasında futbolseverleri birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor.

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