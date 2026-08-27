Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı kura çekimiyle devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

TSİ 19.00'da başlayacak kura çekimi, UEFA TV ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

36 TAKIM LİG AŞAMASINDA MÜCADELE EDECEK

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında toplam 36 takım yer alacak. Dört ayrı torbada bulunan ekipler, her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Temsilcilerimiz bu maçların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

İLK 8 TAKIM DİREKT SON 16'YA

Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ekipler, herhangi bir play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında mücadele edecek. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN TORBALARI BELLİ

Kura çekimi öncesinde 36 takımın yer alacağı torbalar da belli oldu. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Fenerbahçe de Lyon'u eleyerek 3. torbadan kuraya katılma hakkı elde etti.

1. TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. TORBA

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3. TORBA

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Fenerbahçe

Bodo Glimt

4. TORBA

Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava/Celje

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Sabah

GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi takımlarla karşılaşacağı bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Temsilcilerimizin her torbadan ikişer rakiple eşleşeceği lig aşamasında futbolseverleri birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor.