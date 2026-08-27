Şampiyonlar Ligi kurası için geri sayım! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı kura çekimiyle devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
TSİ 19.00'da başlayacak kura çekimi, UEFA TV ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında toplam 36 takım yer alacak. Dört ayrı torbada bulunan ekipler, her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Temsilcilerimiz bu maçların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.
Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan ekipler, herhangi bir play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında mücadele edecek. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek.
Kura çekimi öncesinde 36 takımın yer alacağı torbalar da belli oldu. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Fenerbahçe de Lyon'u eleyerek 3. torbadan kuraya katılma hakkı elde etti.
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3. TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glimt
4. TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi takımlarla karşılaşacağı bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Temsilcilerimizin her torbadan ikişer rakiple eşleşeceği lig aşamasında futbolseverleri birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum