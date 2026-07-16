CANLI | Aluminij - FC Sheriff maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Temmuz 2026
16 Temmuz 2026'da Ljudski vrt'te oynanacak Aluminij - FC Sheriff maçı, futbolseverler için heyecan verici anlara sahne olacak. Hakem Anojen Kanagasingam'ın yöneteceği bu mücadele, her iki takım için kritik bir önem taşıyor.
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