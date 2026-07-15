Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığı resmen açıklanırken, böylece son yıllara damga vuran birliktelik de sona ermiş oldu.

GALATASARAY AÇIKLADI!

Galatasaray'dan Mauro Icardi paylaşımı: "Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.

Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.

Tüm Galatasaraylılar biliyor…

Böyle bir aşk unutulmaz."

VİDEOLU VEDA GELDİ!

Sevgili Mauro,



Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.



Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.



Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026

REKORLARLA DOLU BİR HİKAYE

Galatasaray formasıyla 134 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol ve 25 asist üreterek takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu. Arjantinli yıldız, bu süreçte 6 kupa kazanırken, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını da elde etti. Ayrıca Rams Park'ta en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE İZ BIRAKTI

Sahadaki performansının yanı sıra karakteri ve kritik maçlardaki golleriyle de hafızalara kazınan Icardi, Galatasaray taraftarının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı kulüpte bir dönemi kapatan yıldız golcü, ardında kırılması güç istatistikler ve unutulmayacak anılar bırakarak veda etti.