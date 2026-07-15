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Trabzonspor'un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı!

Trabzonspor'un son iki yıldır önemli transferlerinde imzası olan scout şefi Eren Mert, kulüpteki görevini bıraktığını duyurdu. Mert, "gelinen noktada uyumlu çalışma ortamının mümkün gözükmemesi nedeniyle görevime devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardım" dedi.

Trabzonspor'un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı!
Mustafa Fidan

Bordo-mavili ekibin son iki yılda dünya çapında ses getiren oyuncu satışlarında önemli katkısı olan scout şefi Eren Mert Trabzonspor'daki görevini bıraktığını duyurdu.

Trabzonspor un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı! 1

TRABZONSPOR SCOUT ŞEFİ EREN MERT GÖREVİ BIRAKTI

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yapan Eren Mert veda mesajında şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla büyük bir onurla yürüttüğüm Trabzonspor Kulübü'ndeki görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Trabzonspor un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı! 2

"UYUMLU ÇALIŞMA ORTAMININ MÜMKÜN GÖZÜKMEMESİ NEDENİYLE..."

Görev sürem boyunca sahip olduğum bilgi, birikim ve emeği kulübümüz için en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım. Ancak gelinen noktada uyumlu çalışma ortamının mümkün gözükmemesi nedeniyle görevime devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardım.

Şahsıma olan teveccühleri için Sayın Başkan'a, Trabzonspor camiasının tüm paydaşlarına ve özellikle de büyük Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum.

Trabzonspor un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldı! 3

"AYRILIK DA SEVDAYA DAHİLDİR"

Gösterdikleri sevgi ve destek benim için her zaman çok kıymetli oldu. Trabzonspor'a bundan sonraki süreçte yürekten başarılar diliyorum. Çünkü ayrılık da sevdaya dahildir. Allah'a ısmarladık."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor istifa Scout Ekibi
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