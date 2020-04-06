YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanlı arıcıdan sağlık ve polis teşkilatına bal

Çanlı arıcıdan sağlık ve polis teşkilatına bal

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Çan ilçesine bağlı Etli köyünde arıcılık yapan ve aynı zamanda da Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Çanakkale Temsilcisi olan Ferit Uyar, Çan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ve emniyet teşkilatına bal dağıtımı yaptı.Bal üreticisi Uyar, “Bu zor günümüzde halkımızın sağlığı için uğraşan sağlık görevlilerimiz ve aynı zamanda halkımızın iyiliği için sokakta vatandaşlarımız ile uğraşan emniyet teşkilatımıza motivasyon için Kazdağları’nda kendi kovanlarımda ürettiğim kestane balıyla destek olmak istedim.

Çan ilçesine bağlı Etli köyünde arıcılık yapan ve aynı zamanda da Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Çanakkale Temsilcisi olan Ferit Uyar, Çan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ve emniyet teşkilatına bal dağıtımı yaptı.
Bal üreticisi Uyar, “Bu zor günümüzde halkımızın sağlığı için uğraşan sağlık görevlilerimiz ve aynı zamanda halkımızın iyiliği için sokakta vatandaşlarımız ile uğraşan emniyet teşkilatımıza motivasyon için Kazdağları’nda kendi kovanlarımda ürettiğim kestane balıyla destek olmak istedim. Sağ olsunlar bu küçük hediyemi kabul ettiler. Halkımızın uyarılara kulak vererek evde kalmaları konusunu hassasiyetle yerine getirmelerini rica ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Çanakkale Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:43
Öğle
13:22
İkindi
16:59
Akşam
19:50
Yatsı
21:12

İlginizi Çekebilir

Ezine’de dezenfekte tüneli ve termal kamera kuruldu

Ezine’de dezenfekte tüneli ve termal kamera kuruldu

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Biga’da Yeniçiftlik Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Biga’da Yeniçiftlik Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çanakkale’de Bin 666 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Çanakkale’de Bin 666 Kök Kenevir Ele Geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.