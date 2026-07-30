SPOR

Kapat
CANLI | Benfica - St. Gallen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Benfica - St. Gallen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026

Benfica, 30 Temmuz 2026 tarihinde Sport Lisboa e Benfica stadyumunda St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Florian Badstübner olacak. Bu karşılaşma, ev sahibi ekibin Euro kupalarındaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Emre Şen

Maç Skoru

Stadyum Sport Lisboa e Benfica
Hakem Florian Badstübner
Benfica Benfica
-
-
St. Gallen St. Gallen

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"
Fenerbahçe'nin tur kahramanı Nathan Ake! Geceye damga vurduFenerbahçe'nin tur kahramanı Nathan Ake! Geceye damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
benfica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.