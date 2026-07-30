CANLI | Benfica - St. Gallen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
Benfica, 30 Temmuz 2026 tarihinde Sport Lisboa e Benfica stadyumunda St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Florian Badstübner olacak. Bu karşılaşma, ev sahibi ekibin Euro kupalarındaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
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