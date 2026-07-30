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Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla tur atladı. Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile eşleşti.

Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta da hata yapmadı. Siyah-beyazlılar, Danimarka deplasmanında Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 53. dakikada Martin Erlic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Beşiktaş sayısal üstünlüğünü iyi değerlendirdi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 70. dakikada Milot Rashica ve 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'den geldi.

ORKUN KÖKÇÜ TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş Midtjylland ı geçti! Italiano tarihe geçti 1

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland eşleşmesinin iki maçında da fileleri havalandırarak dikkat çekti. Milli futbolcu, Cenk Tosun'un 2017 yılında Hapoel Be'er Sheva karşısında yakaladığı başarının ardından, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında çift ayaklı bir eleme turunun iki maçında da gol atan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.

ITALIANO'DAN TARİHİ BAŞARI

Beşiktaş Midtjylland ı geçti! Italiano tarihe geçti 2

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da önemli bir istatistiğe imza attı. İtalyan çalıştırıcı, Bernd Schuster'den sonra Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında çift maçlı bir eleme turunu iki karşılaşmada da gol yemeden geçen ilk yabancı teknik direktör oldu.

MİDTJYLLAND'A AVRUPA ŞOKU

Beşiktaş Midtjylland ı geçti! Italiano tarihe geçti 3

Beşiktaş karşısında etkisiz kalan Midtjylland ise Avrupa kupalarında uzun yıllar sonra olumsuz istatistiklerle karşılaştı. Danimarka ekibi, üç yıl sonra Avrupa'da iç sahada gol atamazken, yine üç yıl sonra ilk kez evinde bir Avrupa maçını iki farklı skorla kaybetti. Midtjylland ayrıca beş yıl sonra ilk kez bir Avrupa eleme eşleşmesini gol atamadan tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP HRADEC KRALOVE

Beşiktaş Midtjylland ı geçti! Italiano tarihe geçti 4

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa yolculuğunu play-off turuna taşımak için mücadele verecek.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Vincenzo Italiano Midtjylland - Beşiktaş
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