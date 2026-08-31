CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026

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BEŞİKTAŞ'TAN BİR TRANSFER DAHA! SİYAH-BEYAZLILAR MİRETTİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI: İŞTE MALİYETİ



Beşiktaş, Juventus'un genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması için 2 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro olarak belirlendi.