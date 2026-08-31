CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026

Maç önü
Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Trossard, Vlahovic
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Diomande, Fredy, Emircan, Ramirez
Maç önü
Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Maç önü
Konuk ekip Arça Çorum FK kulüp tarihinin ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk oldu ve 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ligin 2. maçında ise Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çorum Futbol Kulübü'nün 1 puanı bulunuyor.
Maç önü
Beşiktaş, Juventus'un genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması için 2 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro olarak belirlendi.
Maç önü
Rangers, Beşiktaş'ın sezon başındaki dikkat çeken isimlerinden Vaclav Cerny için yeniden harekete geçti. İskoç ekibi 8 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanırken, siyah-beyazlılar 10 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş, Cerny'nin ayrılığına karşılık Dodi Lukebakio'yu gündemine aldı.
Maç önü
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 31 Ağustos Pazartesi (bugün) 21.30'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı Beşiktaş-Çorum FK mücadelesi beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Maç önü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.
Maç önü
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında peş peşe ayrılıklar yaşandı. Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic ve Moatasem Al Musrati'nin sözleşmelerini feshederek iki futbolcuyla yollarını ayırdı.
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