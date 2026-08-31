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CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026
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CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026

Beşiktaş, Süper Lig'de Arca Çorum FK önünde sahaya çıkıyor! Siyah-beyazlıların kritik mücadelesindeki tüm gelişmeler, goller ve önemli anlar canlı anlatımla burada...

Burak Kavuncu

Maç önü

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Trossard, Vlahovic

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Diomande, Fredy, Emircan, Ramirez

Maç önü

KARTAL DERBİ ÖNCESİ MORAL ARIYOR!

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026 1

Maç önü

1 PUANI BULUNUYOR!

Konuk ekip Arça Çorum FK kulüp tarihinin ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk oldu ve 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ligin 2. maçında ise Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çorum Futbol Kulübü'nün 1 puanı bulunuyor.

CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026 2

Maç önü

BEŞİKTAŞ'TAN BİR TRANSFER DAHA! SİYAH-BEYAZLILAR MİRETTİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI: İŞTE MALİYETİ

CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026 3
Beşiktaş, Juventus'un genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması için 2 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro olarak belirlendi.

Maç önü

ESKİ TAKIMI ISRARLA GERİ İSTİYOR! BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ İSİMLE AYRILIK YAKIN

CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026 4
Rangers, Beşiktaş'ın sezon başındaki dikkat çeken isimlerinden Vaclav Cerny için yeniden harekete geçti. İskoç ekibi 8 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanırken, siyah-beyazlılar 10 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş, Cerny'nin ayrılığına karşılık Dodi Lukebakio'yu gündemine aldı.

Maç önü

BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 31 Ağustos Pazartesi (bugün) 21.30'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı Beşiktaş-Çorum FK mücadelesi beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maç önü

BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026 5
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.

Maç önü

BEŞİKTAŞ, AMİR HADŽİAHMETOVİĆ VE AL MUSRATİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!

CANLI | Beşiktaş - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ağustos 2026 6
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında peş peşe ayrılıklar yaşandı. Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic ve Moatasem Al Musrati'nin sözleşmelerini feshederek iki futbolcuyla yollarını ayırdı.

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21:30
Beşiktaş Beşiktaş
-
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