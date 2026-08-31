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Galatasaray'da beklenen ayrılık kapıda: Victor Nelsson İtalya yolcusu!

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan temsilcisi Monza, Danimarkalı savunmacı ile prensipte anlaşırken tarafların sözleşme feshi ve resmi imzalar için son detayları görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray'da beklenen ayrılık kapıda: Victor Nelsson İtalya yolcusu!
Burak Kavuncu

Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Serie A ekibi Monza ile anlaşmaya vardı.

ÇİZME YOLUNU GÖRÜNDÜ!

Galatasaray da beklenen ayrılık kapıda: Victor Nelsson İtalya yolcusu! 1

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Galatasaray'da kadro revizyonu tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başlarken savunma hattında kritik bir ayrılık aşamasına gelindi. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer vermediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yeni adresi büyük oranda belli oldu.

İtalyan basınında yer alan son haberlere göre Serie A ekiplerinden Monza, 27 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katetti. Çizmeyle dirsek temasını koparmayan ve daha önce de İtalya deneyimi bulunan Nelsson'un Monza'nın projesine sıcak baktığı ve tarafların el sıkıştığı bildirildi.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray da beklenen ayrılık kapıda: Victor Nelsson İtalya yolcusu! 2

Transfer sürecinde en dikkat çeken detay ise Galatasaray'ın bonservis beklentisi olmaması oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak adına sözleşme feshine onay vermesi bekleniyor. Sözleşmesinin feshedilmesini bekleyen Danimarkalı futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İtalya'ya uçarak sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz dönemlerde de Serie A'da kiralık olarak forma giyen Victor Nelsson'un Galatasaray macerası sona eriyor. Monza ile yapılan görüşmelerin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve ayrılığın kulüp tarafından resmen duyurulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer İtalya Victor Nelsson galatasaray
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