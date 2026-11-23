CANLI | Bodrum FK - Artı Değer Vanspor FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Kasım 2026
23 Kasım 2026'da Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrum FK ile Artı Değer Vanspor FK karşı karşıya gelecek. Hakem Birkan Altındaş yönetimindeki bu heyecan dolu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
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