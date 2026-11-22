Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amedspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Amedspor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi'nin Mbaye Diagne hakkında yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Besnik Hasi, takımın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin milli aranın ardından takıma katılmadığını belirterek oyuncunun nerede olduğuna dair bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."

DİAGNE'DEN SERT YANIT: APTAL YERİNE KOYMAYIN

Teknik direktörünün açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mbaye Diagne, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Amedspor formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada görev alan Mbaye Diagne, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Senegalli golcünün teknik direktörünün açıklamalarına verdiği yanıtın ardından yaşananların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.